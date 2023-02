Xand Avião lança EP com faixa carnavalesca e parceria com Mari Fernandez; ouça

Ao Vivo de Verdade é o novo EP de Xand Avião, lançado nesta sexta-feira, 27. O artista promete que o trabalho “vem para dar aquela aquecida no carnaval e no Verão de todo o público”. “Essa é uma época de muita festa e energia e queremos trazer um pouco disso para começar o ano da melhor maneira possível”, pontua.

A novidade reúne quatro faixas inéditas: Várias Bebezinhas, com participação especial de Mari Fernandez, Pirulitin, principal aposta do cantor para o carnaval, Deixa Eu Te Esquecer e Festa de Vaquejada (Tirinete de Cerveja).

EP 'Ao Vivo De Verdade', de Xand Avião, conta com quatro faixas inéditas Foto: Lucas Facundo/ Fernando Peixoto

Xand elogia a parceira de faixa, destacando Mari como um dos grandes nomes da música brasileira na atualidade. “Fico muito feliz, (...) pois sempre acreditei no potencial dela, e ela tem mostrado muito isso com tudo que vem fazendo. Além de ser uma grande amiga. É uma honra ter artistas jovens ao meu lado, é sempre um troca muito bacana. Tenho certeza que ela irá conquistar muita coisa ainda. E sem dúvida, este feat ficou do jeitinho que a gente queria”, ressalta.

O EP completo já está disponível nas plataformas de áudio. Contudo, às 11h, desta sexta, 27, Pirulitin ganha um lyric video no canal do cantor no YouTube. A canção é descrita por Xand como “chiclete” e, por isso, promete sucesso na folia.

“Este é o primeiro grande lançamento do ano, e chega exatamente do jeito que queremos seguir o ano... com muita alegria. Então, tudo que eu quero é que a galera curta demais”, almeja o artista.