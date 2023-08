Xolo Maridueña conta qual foi 1ª impressão ao conhecer Marquezine: ‘parecia uma chinchila fofinha’

Prestes a estrear Besouro Azul, Bruna Marquezine e Xolo Maridueña contaram sobre a primeira impressão que tiveram um do outro ao se conhecerem, durante entrevista ao podcast Lone Lobos, divulgado nesta terça-feira, 13.

O intérprete de Jaime Reyes conta que o primeiro encontro da dupla foi durante o teste da Bruna para viver Jenny, o seu par romântico no filme. Xolo disse que estava nervoso, mas que era um tipo diferente de nervosismo. “Eu queria fazer tudo certo para que a gente pudesse genuinamente encontrar a melhor opção para o personagem”, disse.

Bruna foi a última atriz a passar pela audição e antes mesmo de entrar, a expectativa já tinha sido elevada. “As pessoas da sala falaram que a próxima atriz era uma mulher, diferente das outras. E você entrou na sala e parecia uma chinchila fofinha”, comentou Xolo.

Marquezine, por sua vez, conta que não consegue se lembrar de muitos detalhes sobre o primeiro encontro com Xolo, por conta de todo nervosismo. “Eu me lembro que você estava usando moletom. E eu pensei, ‘é, ele conseguiu o papel! Ele não precisa se preocupar com mais nada’”, brincou. Mas, depois disso, o sentimento que ficou sobre o ator foi muito bom.

“Lembro que depois de fazer o teste, eu estava muito brava. Eu fui conversar com a minha agente e falei que tinha sido ruim o teste, mas de você eu só dizia coisas boas. ‘Ele foi muito doce, eu gostei dele’. E pensei: ‘espero que nos tornemos amigos e que ele fique na minha vida para sempre’.”