Xuxa agradece homenagem de Anitta com vestido de pavão no Grammy Latino 2022

Publicidade

A apresentadora Xuxa Meneghel agradeceu à cantora Anitta pela homenagem que recebeu durante a cerimônia do Grammy Latino nesta quinta-feira, 17.

Um dos vestidos usados pela artista durante o evento foi inspirado no icônico vestido de pavão do último episódio do Xou da Xuxa. O programa foi ao ar pela Globo entre 1986 e 1992.

Leia também Anitta canta ‘Envolver’ e transforma palco do Grammy Latino em baile funk

Xuxa publicou uma foto de Anitta segurando a peça no Instagram e disse ter se sentido “abraçada”. “Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que vale mil gestos”, escreveu.

Anitta usou vestido inspirado no último programa do 'Xou da Xuxa', de 1992. Foto: Instagram/@recordingacademy

“Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais – e morram os invejosos – é simplesmente um abraço daqueles que demoram minutos e que você pode sentir o coração de quem te abraça”, completou.

Anitta também compartilhou um registro da apresentadora com o vestido nos stories do Instagram. Ela agradeceu ao estilista Henrique Filho, responsável pela releitura da peça. “Te amo, Xuxa Meneghel”, escreveu a cantora.

A artista apresentou o Grammy Latino ao lado dos cantores Luis Fonsi, Thalía e Laura Pausini. A premiação agraciou grandes nomes brasileiros, como Liniker, Ludmilla e Alceu Valença e também prestou homenagens a Gal Costa, que morreu na última semana, e Rita Lee.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais