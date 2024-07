Xuxa e Angélica surgem juntas e brincam sobre quem é a ‘doida’ da amizade; veja vídeo

Ao lado de Eliana, recém-contratada pela Rede Globo, Xuxa e Angélica marcaram a televisão nos anos 1990 e mantêm uma forte proximidade. Um dos momentos recentes mais marcantes das três foi uma participação no Criança Esperança no ano passado.

Na ocasião, Eliana falou sobre sororidade e a amizade entre as apresentadoras. “A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés da rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre as mulheres”, disse.