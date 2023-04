Xuxa chama Dalai Lama de ‘nojento’ e ‘monstro’ após pedir a menino que chupasse sua língua

A apresentadora Xuxa chamou o líder espiritual Dalai Lama de “nojento” e de “monstro” após ele ter pedido a um menino que chupasse sua língua. Ela também pediu a prisão do líder espiritual após o episódio, por meio de uma rede social.

Em uma imagem publicada no Instagram, a Rainha dos Baixinhos não poupou críticas. “Essa cena é uma das piores que eu, como mãe, e criança que foi abusada, posso ver: a de um abusador. Vi o vídeo todo e o desconforto dessa criança. Quantas vezes essa situação ou piores aconteceram para ele achar normal a ponto de fazer na frente dos outros”, iniciou Xuxa.

No texto, acompanhado da imagem do menino com o tibetano, ela o xingou pelo ato contra a criança. “Me diga o que vai acontecer com esses seres nojentos que acham isso normal? Eu consigo imaginar o que acontece com milhões de crianças e adolescentes que são usadas, exploradas e abusadas diariamente. Prisão para qualquer tipo de exploração sexual. Lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja. Para mim é um monstro”, completou.

“Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado”, disse um comunicado na conta oficial do Twitter de Dalai Lama.

“Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente”, acrescentou a mensagem.

