Xuxa comenta polêmica em sua seção eleitoral: ‘Uma pessoa com pouco entendimento intelectual’

Xuxa Meneghel, assim como milhares de anônimos e famosos, também exerceu sua cidadania no último domingo, 2, durante as eleições. No entanto, a apresentadora preferiu evitar a fila de sua seção eleitoral, colocando uma pessoa para guardar seu lugar, o que resultou em polêmica entre outras presentes no local.

Com a chegada da apresentadora direto para a cabine eleitoral, pessoas que aguardavam a acusaram de furar fila. Após a situação, Xuxa usou o Instagram para esclarecer o ocorrido: “Votei com muito orgulho… mas pra não ter tumulto, como sempre tem, pedi pra uma seguidora que conheço há 30 anos ficar na fila pra mim (obrigada Nadia), assim não atrapalharia ninguém com algumas pessoas querendo tirar fotos comigo.”

Xuxa nega ter furado vila na seção eleitoral Foto: Iara Morselli/Estadão

Segundo Xuxa, esta foi a primeira vez que polemizaram sua atitude. “Um grupinho com uma senhora sem noção nenhuma começou a gritar que eu tinha furado a fila (já que fui direto votar), mandei um beijinho pra ela e logo depois beijei meu ombro… que talvez não entendeu, pois está na cara que é uma pessoa com pouco entendimento intelectual”, detalhou.

A apresentadora esclareceu que sua atitude de mandar um beijo foi “uma forma de dizer ‘não te respondo para não descer no teu nível e toma meu carinho’”. Já o beijo no ombro teve sentido de: “Sinto muito que você não tenha ninguém que goste de você, que te respeite como pessoa e possa ficar na fila por você”.

Por fim, ela ponderou: ”Esclarecendo, desenhando para essa senhora vestida com a camisa do Brasil: Eu estou tranquila com meu voto, disse não para o símbolo da arma e sim para um Brasil com menos ódio, preconceito, discriminação, racismo, homofobia e amor a natureza.”