Xuxa declara ser doadora de órgãos e entra para campanha: ‘Ato de amor e salva vidas’; assista

Xuxa Meneghel declarou ser doadora de órgãos. A informação foi revelada pela apresentadora de 60 anos em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 22, no Instagram, em que ela pede para que o assunto seja mais discutido pelas famílias brasileiras.

A publicação foi feita para o Setembro Verde, o mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos, em parceria com a Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro e com o Grupo de Fígado do Rio de Janeiro.

“Você sabia que 49% das famílias negam a doação de órgãos? Pois é. A lei no Brasil determina que a família é a responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de doador de órgãos registrada no documento de identidade”, diz Xuxa.

“Fale para os seus familiares que você é doador. Pergunte a eles se doariam seus órgãos também. Doar é um ato de amor e salva vidas. Eu sou doadora, e você?”, completa a apresentadora. Assista ao vídeo:

A discussão sobre a doação de órgãos no País voltou a ficar em alta após Fausto Silva, o Faustão, passar por um transplante de coração no dia 27 de agosto. Ele ficou internado por mais de um mês no Hospital Albert Einstein após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.

A família dele também fez parte da campanha do Setembro Verde e chegou a ir a Brasília, no DF, para discutir a possibilidade de implantação da doação presumida, na qual assume-se que todo cidadão é um doador de órgãos em potencial. A pessoa que não deseja doar após a morte teria de deixar a informação registrada em algum documento oficial.

Atualmente, o Brasil adota o modelo da doação consentida. Como citou Xuxa, nesses casos, a família do paciente - ou a própria pessoa, em casos de doadores vivos - deve autorizar a retirada do órgão para um possível transplante.