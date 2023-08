Xuxa desabafa no ‘Encontro’ sobre erros e acertos de sua carreira: ‘Confiei demais’

Nesta quinta-feira, 10, a Rainha dos Baixinhos, Xuxa, participou do Encontro com Patrícia Poeta em uma entrevista exclusiva.

Perguntada sobre a repercussão de Xuxa: O Documentário, Xuxa contou sobre as experiências – boas e más – que aparecem ao longo da produção. “Vocês não viram um terço do que eu passei”.

Para ela, seus acertos e erros foram parecidos ao longo da vida. “Confiei demais nas pessoas erradas e nas pessoas certas. Tive pessoas que eu não devia ter confiado, tive também pessoas que acreditaram em mim e eu também confiei”. Segundo a artista, os maiores “tombos” de sua vida vieram dessa confiança exacerbada em outras pessoas.

Xuxa e Patrícia Poeta no 'Encontro' Foto: Blad Meneghel/TV Globo

Apesar disso, Xuxa se orgulha muito de sua trajetória. “Trabalhar pra criança, ter o espaço que eu tive na televisão, ninguém aproveitou como eu. Ninguém teve a oportunidade que eu tive, de conquistar o que eu conquistei”.

“O meu público foi o grande acerto da minha vida”, contou.

Para ela, um grande temor era de que o sucesso na carreira fosse incompatível com o sucesso no amor. “Eu me botava em um lugar muito esquisito”, disse. “Pensei: ‘Não vou ter um namorado, um cara que goste de mim do jeito que sou. Quero ser mãe, pensei em fazer inseminação artificial, não colocar um homem na minha vida’”.

Xuxa, que está com Junno Andrade há 13 anos, não esperava encontrar alguém como ele. “Não imaginei alguém pra viver, morrer do lado”. Segundo ela, a relação com o namorado começou casual e, agora, eles querem envelhecer juntos: “Eu quero ficar velhinha do lado dele. Ele se encaixou na minha vida”.

“Sabe aquilo de ficar junto ate a ultima respiradinha? É com ele que eu quero”.

Xuxa e seu namorado, Junno Andrade Foto: Reprodução/Instagram/@junnoandrade

Ela também contou sobre alguns elementos do seu visual: as clássicas botas, ombreiras, e “xuxinhas”. “Quando eu vim pro Rio de Janeiro, obviamente eu queria usar as botas do Sul. As pessoas achavam um absurdo. E quando acham ridículo, você tem que insistir”.

“As pessoas achavam que a ‘xuquinha de pedrita’ era feia, eu botava duas, botava cinco. As pessoas achavam ombreira ridículo, eu aumentava. Nunca conheci uma pessoa que gostasse tanto de chamar atenção quanto eu”.

Xuxa, que confessou sonhar em ser avó, completou 60 anos em março. “[Estou] velha, mas gostosa”, brincou.