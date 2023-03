Xuxa diz que documentário mostrará abusos que sofreu durante a vida: ‘Me fez pensar como sobrevivi’

Às vesperas de comemorar 60 anos, a apresentadora Xuxa se prepara para ser tema de um documentário sobre a sua vida. Durante a participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 8, a artista deu mais detalhes sobre a produção, que disse que mostrará os abusos que sofreu durante a vida.

Xuxa contou que teve contato com coisas que nem ela mesma sabia que tinham tido grande impacto na sua trajetória. “Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que já estavam fechadas por muito tempo”, disse.

Xuxa contou que documentário sobre sua vida falará sobre abusos que sofreu. Foto: Blad Meneghel/Divulgação

A apresentadora disse ter reencontrado pessoas que não via há anos, como sua ex-empresária Marlene Mattos, o ex-diretor da Rede Globo Boni e Marcelo Ribeiro, ex-ator mirim de Amor Estranho Amor. “Eu acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo e vão dizer: ‘Nossa, eu não sabia nada dela’. Eu estou falando isso porque eu também não sabia daquilo”, revelou.

Ela elogiou o trabalho de pesquisa feito pela equipe que produziu o documentário e disse que a produção mostrará um lado “frágil” da artista. “Não é aquele documentário para dizer: ‘Eu me amo’. [...] Vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver acolhida, vocês vão me ver de todas as maneiras”, afirmou.

Xuxa comentou que a produção a fez perceber o quanto foi abusada. “Todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho. Não apenas da Marlene [Mattos], mas em geral. [...] E, acima de tudo, eu acreditava. [...] Eu achava que eu estava protegida, ou que estavam me protegendo. Eu saí e pensei: ‘Como eu deixei tudo isso acontecer comigo? Como eu aceitei tudo isso? Como eu sobrevivi a tudo isso?’”, disse.

Produzido por Pedro Bial, o documentário deve chegar ao catálogo da Globoplay no segundo semestre. Além da produção, Xuxa também ganhará uma série sobre a sua vida, estrelará outros seriados e filmes e fará uma grande festa em comemoração dos seus 60 anos.

