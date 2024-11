Xuxa fica indignada com falas racistas de Ana Paula Minerato: ‘Tem que ser presa’

As falas racistas proferidas pela apresentadora Ana Paula Minerato conta a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, não param de repercutir. Desde vez, foi Xuxa quem emitiu opinião. A Rainha dos Baixinhos afirmou que “não tem como” tolerar atitudes como as de Ana Paula, que ofendeu Ananda com diversas palavras de cunho racista. A manifestação de Xuxa se deu em um comentário no Instagram, em uma publicação do jornalista Léo Dias.

Xuxa comenta em post sobre falas de Ana Paula Minerato Foto: @xuxameneghel via Instagram

“Gente do céu, essa mulher tem que ser presa para dar exemplo… Não tem como perdoar… logo vem o vídeo ‘desculpa, errei’… Não dá”, disparou Xuxa.

Xuxa e Ana Paula Minerato Foto: @xuxameneghel @apminerato via Instagram

Entenda a polêmica

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra Ananda, vazou nesta segunda. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”. Após a repercussão, Ana Paula foi desligada da escola de samba Gaviões da Fiel e demitida da rádio Band FM.

PUBLICIDADE No áudio, cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África”, disse também.

Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: “Internet não é terra sem lei”.

Nesta terça, Ana Paula Minerato faz live aos prantos após falas racistas, em que detonou o ex e pediu desculpas a Ananda. Leia mais aqui.

Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo investiga o caso

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar a apresentadora. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 26.

O Estadão entrou em contato com Ana Paula Minerato para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.