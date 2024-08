Xuxa posa ao lado de sósia e semelhança surpreende internautas; veja foto

Em suas redes sociais, a sósia da Rainha dos Baixinhos explicou que as duas se encontraram nos bastidores de um novo comercial. “Tive a honra de, mais uma vez, trabalhar de ‘stand in’ da rainha”, escreveu.

Nos comentários, seguidores apontaram a semelhança entre as duas. “Jurava que era a Xuxa”, escreveu um. “Já nem sei mais quem é quem”, disse outro. “Sempre me confundo com quem é você e quem é a Xuxa”, comentou um terceiro.