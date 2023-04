Xuxa reflete sobre início de carreira e dá conselho para si mesma jovem: ‘Não acredite nas pessoas’

Após completar 60 anos, Xuxa refletiu sobre o início da carreira durante o cruzeiro temático que criou para celebrar a data. A apresentadora completou a sexta década de vida no último dia 27 e recebeu fãs no navio que contou com shows de Glória Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte.

Em entrevista especial do Fantástico que foi ao ar neste domingo, 2, a cantora relembrou marcos importantes de sua vida pessoal e profissional durante os dias em que ficou no cruzeiro. Ela também deu conselhos para si mesma mais nova.

“Eu diria para ela [a Xuxa mais jovem] tentar se informar ao máximo. [...] Em segundo lugar, eu diria: ‘Xuxinha, faz o seguinte: não acredita muito nas pessoas não (sic)’. Eu ia dar um abraço nela e dizer: ‘Meu amor, abre o olho e os ouvidos e fecha um pouco a sua boca’”, disse.

Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático. Foto: Blad Meneghel/Divulgação

Xuxa também contou que aconselharia a sua versão mais nova a aproveitar mais a vida afetiva. “Eu achava que ninguém ia morrer perto de mim. [...] Eu iria dizer mais ‘eu te amo’, agarrar mais, beijar mais”, refletiu.

A apresentadora ganhou inúmeras homenagens durante o aniversário e, em julho, vai estrelar um documentário sobre sua vida produzido por Pedro Bial. Segundo ela, a produção mostrará abusos que sofreu durante a vida.

“Eu achava que eu estava protegida, ou que estavam me protegendo. Eu saí e pensei: ‘Como eu deixei tudo isso acontecer comigo? Como eu aceitei tudo isso? Como eu sobrevivi a tudo isso?’”, comentou a apresentadora sobre o documentário durante uma participação no programa Saia Justa, do canal GNT.

