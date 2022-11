Xuxa sobre críticas por fazer ‘quarto’ para cachorra: ‘Ela tem todo o amor que posso oferecer’

Publicidade

A apresentadora Xuxa Meneghel rebateu as críticas que recebeu após ter criado um “quarto” para a cachorra dela, Doralice. Ela escreveu um longo relato no Instagram em que disse que não vai admitir que “pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falem que gasto muito com os meus bichos”.

Os comentários negativos vieram após um vídeo, publicado também na rede pela apresentadora, em que Doralice apareceu em um local especial, com “caminha” e acessórios, criado para ela.

Na postagem, internautas criticaram o suposto dinheiro gasto pela artista com a novidade. Sobre isso, ela comentou: “Eu gastei, por 29 anos, R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças e, mesmo assim, ouço isso até hoje”.

Xuxa rebateu críticas que recebeu por criar 'quartinho' para sua cachorra, Doralice. Foto: Instagram/@doralicemenegheloficial

Xuxa disse que “mimou” sua filha e todos os seus “filhos de pelo”. Ela revelou que Dana, sua outra pet, fez um exame que custou R$ 5 mil por estar com câncer.

“Por vocês que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer ao invés de gastar com ela”, criticou. Ela então sugeriu que as pessoas que escreveram os comentários “peguem uma criança e deem comida, escola e assistência familiar por 29 anos”.

A apresentadora finalizou comentando sobre o vídeo que postou ao lado de Doralice. “Sim, ela dorme comigo e tem tudo o que eu posso dar para ela, inclusive amor”, escreveu.