XXXTentacion: Drake é chamado a prestar depoimento no julgamento sobre assassinato do rapper

Drake deve prestar depoimento no julgamento sobre o assassinato do rapper rival XXXTentacion por causa de um desentendimento entre os dois no passado. As informações são do site Unilad, que revelou que a participação do rapper na audiência marcada para o dia 24 de fevereiro será por videoconferência.

De acordo com o The New York Post, o cantor foi incluído após os advogados de defesa dos três suspeitos de assassinar XXXTentacion levantarem a possibilidade de Aubrey Drake Graham, nome verdadeiro do rapper canadense, do envolvimento dele no crime.

XXXTentacion perdeu a vida aos 20 anos Foto: Reprodução/YouTube/XXXTentacion

Além disso, foi alegado pela defesa dos réus que os investigadores não analisaram a rivalidade entre os dois artistas, já que em 2017 Tentacion acusou Drake de plagiar a música Look at Me! e houve troca de farpas, incluindo um storie onde XXX diz que poderia ser assassinado por Drake.

Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, identidade de XXXTentacion, foi assassinado à queima-roupa aos 20 anos, no dia 18 de junho de 2018, enquanto deixava uma concessionária de motocicletas em Deerfield Beach, na Flórida. Michael Boatwright, Trayvon Newsome e Dedrick Williams são os principais suspeitos pelo assassinato e podem pegar prisão perpétua, caso condenados.