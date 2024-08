Yasmin Brunet afirma ter tido contato com ET: ‘Eles estão chegando’

Em sua publicação, Yasmin desabafou sobre as críticas que tem recebido por abordar o polêmico tema. “Tantas notícias sobre óvnis surgindo... já me chamaram de louca por falar sobre isso...”, escreveu ela.

No início deste ano, ainda durante sua participação no BBB 24, Yasmin compartilhou com os colegas de confinamento, Rodriguinho e Michel, sua experiência com seres de outro planeta, revelando que já teve um encontro com um extraterrestre durante uma meditação. Na ocasião, ela manifestou sua crença de que esses seres estão se aproximando da Terra.