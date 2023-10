Yasmin Brunet é vista em aniversário de mãe de MC Daniel e boatos de romance aumentam

A modelo Yasmin Brunet e o cantor MC Daniel intensificaram os boatos de romance na última sexta-feira, 27. Em registros do aniversário da mãe do músico, publicados no Instagram, a modelo apareceu entre os convidados, interagindo com a família do MC.

Ela também estava presente no aniversário da avó de Daniel, comemorado na quarta-feira, 25. Apesar desses registros e algumas interações nas redes sociais, eles nunca confirmaram o romance – em um jantar no último dia 19, eles se disseram amigos. “Vocês ficam viajando”, disse o MC.

Yasmin Brunet e MC Daniel Foto: Reprodução/Instagram/@yasminbrunet/@mcdaniell

MC Daniel anunciou seu segundo término com a atriz Mel Maia em agosto. O ex-casal começou a namorar em 2022 e chegou a retomar a relação após uma primeira separação em junho. “Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e por mim, e queremos o bem um do outro”, escreveu o funkeiro na ocasião.

Já Yasmin se divorciou do surfista Gabriel Medina em 2022. Os dois começaram a namorar em 2020 e se casaram em dezembro do mesmo ano. Na ocasião, a modelo classificou o momento como “muito difícil para os dois”.