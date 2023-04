Yasmin Santos relata ter sofrido assalto à mão armada em frente de casa em SP: ‘Desesperador’

Nesta quarta-feira, 26, a cantora sertaneja Yasmin Santos relatou ter sofrido um assalto à mão armada na porta de sua casa em São Paulo. Segundo a artista, ela e a namorada, a influenciadora Ana Sprot, estavam voltando de um culto. Enquanto estacionava o carro, Yasmin e o segurança da rua foram abordados por quatro homens armados.

O roubo aconteceu por volta das 23h59 da última terça-feira, 25. A cantora teve o celular levado, enquanto o segurança teve a carteira roubada. Yasmin contou ter sofrido agressão física pelos criminosos. “Puxaram o meu cabelo, me deram um soco no braço, me empurraram contra o carro e apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador”, disse em stories do Instagram.

A cantora Yasmin Santos contou ter sofrido assalto à mão armada em frente à sua casa em São Paulo. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@yasminsantosoficial

A artista afirmou não ter conseguido dormir na noite após o assalto e ter sofrido com crises de ansiedade. Yasmin disse que ela e namorada não estão dormindo na casa e resolveram alugar um quarto de hotel e um Airbnb nas duas noites seguintes ao assalto.

A cantora relatou já ter feito um Boletim de Ocorrência logo após o ocorrido. “A gente já tomava muito cuidado, mas eles viram em nós alvos fáceis”, lamentou.

Ela contou que as duas pretendem se mudar da casa e mostrou vídeos das câmeras de segurança do local. “Nós estamos bem, na medida do possível”, informou aos seguidores.

Ana também foi ao Instagram contar sobre o que aconteceu. A influenciadora disse que ela e Yasmin estavam se recuperando emocionalmente e descreveu o ocorrido como “um pesadelo” e “uma noite horrível”.

Continua após a publicidade

“Fica o alerta para quem mora em casa. Ontem a gente passou um dos piores sustos da nossa vida”, afirmou. Ana relatou que, no momento do assalto, já havia entrado em casa e ouviu apenas uma movimentação do lado de fora.

“Eu não conseguia me mover. A única coisa que eu consegui foi desbloquear o meu celular e ligar para a polícia”, disse. “Graças a Deus, a Yasmin está com saúde, mas muito traumatizada. Realmente, é uma coisa que mexe muito com a cabeça”, completou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais