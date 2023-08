Youtuber ri em vídeo no qual fogo destrói sua Ferrari de R$ 2 milhões

O youtuber Cody Detwiler, do canal WhistlinDiesel (6 milhões de inscritos no YouTube e 3 milhões de seguidores no Instagram), chamou atenção recentemente ao publicar um vídeo no qual sua Ferrari F8 é destruída por um incêndio.

O youtuber Cody Detwiler, do canal WhistlinDiesel, colocou fogo em uma Ferrari durante a gravação de vídeo; ele afirma ter sido um acidente Foto: YouTube/@WhistlinDiesel

Ele e seus amigos partiram para gravar um vídeo dirigindo em alta velocidade sobre uma região de milharal com folhagens secas. Depois de algum tempo, tanto a Ferrari quanto a minivan que usaram para acompanhar as gravações acabaram pegando fogo.

Inicialmente os jovens tentam dar pisões e jogar água e outros líquidos para tentar conter as chamas, mas tiveram que recorrer ao Corpo de Bombeiros, que enviou veículos ao local para combater o fogo. “Isso foi um completo acidente, eu originalmente pretendia gravar muito mais coisas com o carro”, disse o youtuber, que alega ter pago cerca de US$ 400 mil no carro (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual).

Além do ato imprudente, os participantes do vídeo também ignoraram outras medidas de segurança, entrando nos carros pegando fogo para pegar objetos e ficando próximos ao local incendiado durante as gravações.

Posteriormente, Cody e seus amigos vasculham os destroços da Ferrari em busca de possíveis peças que estejam intactas, comemorando ao encontrar itens como o brasão e o letreiro da marca e uma inusitada rodela de tomate entre as cinzas.

Assista à íntegra do vídeo em que o youtuber do canal WhistlinDiesel coloca fogo em uma Ferrari.