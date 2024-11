Youtuber Jout Jout voltou? Entenda

Jout Jout voltou a aparecer em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, dois anos após sua despedida da internet em 2022. Em vídeo publicado em seu Instagram, a influenciadora digital anunciou um “encontro conversativo” para reencontrar seus fãs.

Jout Jout anuncia encontro com fãs após 2 anos afastada da internet. Foto: @Joutjoutprazer via Youtube

“Oi, família Jout Jout! Trago novidades! A venda de ingressos começa terça, dia 12/11/24, às 18h. Link na bio. Beijouts”, diz a legenda da publicação.

O evento chama Ali Fora e acontecerá na tarde de 21 de dezembro no Teatro Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os ingressos serão vendidos no Sympla e podem custar R$ 60 (meia-entrada) ou R$ 120 (inteira). A youtuber ainda ressaltou que deseja levar o encontro para outras cidades do Brasil. Jout Jout usou a descrição do evento para explicar a decisão de deixar a internet e o motivo de seu retorno.

“Eu parei de fazer vídeos por motivos vários, mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais. De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza a quem está ouvindo”.

Ela ressaltou que agora se sente pronta para voltar à internet. “Saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações, e agora percebo que tenho coisas para falar de novo. Me ‘repreenchi’. E por isso o encontro. Para a gente conversar”, disse.

A influenciadora digital pediu para que os fãs que forem ao encontro deixem o celular em modo avião. “Uma oportunidade reluzente para ficarmos duas horas em estado de presença, veja que precioso. Um encontro entre 281 humanos que vai começar, acontecer e terminar bem ali, naquele teatro, sem chegar na internet em forma de stories, reels, ou postagem audiovisual de qualquer tipo, como uma performance coletiva pós-moderna neo-impressionista”, finalizou.

Jout Jout criou seu canal no YouTube em 2014 e se tornou famosa no meio por comentar diversos assuntos como política, relacionamentos e sociedade. Ela anunciou o encerramento do canal em 2022.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais