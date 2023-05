Yudi Tamashiro é internado após sentir ‘boca seca’ e ‘formigamento nas mãos’

Por meio das redes sociais, a cantora Mila e mulher do ex-apresentador do programa Bom Dia e Cia, da SBT, Yudi Tamashiro, afirmou que o artista foi internado nesta terça-feira, 23, após acordar com formigamento nas mãos, boca seca e agitação intensa. “Embora isso seja algo comum em sua rotina, hoje foi diferente. Mesmo relutante, coloquei-o no carro e o conduzi rapidamente ao hospital”, disse em publicação compartilhada em seu próprio perfil e no de Yudi.

Horas depois, uma nota publicada pela equipe do artista afirmou que ele já está em casa e ‘seguindo as recomendações médicas’.

Segundo Mila, o artista foi medicado e submetido a uma série de exames. “Nos momentos mais difíceis, é crucial exercermos sabedoria e assumirmos o controle da situação”, disse em seguida. A causa dos sintomas apresentados não foram explicadas pela família ou pela equipe, mas a agenda foi temporariamente pausada.

Na nota de esclarecimento, a equipe de Yudi também afirmou que nos próximos dias o artista deve retornar e pediram que os fãs e seguidores aguardassem até que ele mesmo se pronunciasse e explicasse o ocorrido.