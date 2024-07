Yuri Lima, ex de Iza, ganha mais de 150 mil seguidores após revelação de traição

Após ter traição revelada na noite de quarta-feira, 10, o jogador Yuri Lima, atual ex-namorado de Iza, ganhou mais de 150 mil seguidores no Instagram. O volante do time B do Mirassol, que está na série B do Brasileirão, teve conversas com uma amante publicadas, o que fez com que a cantora fizesse um vídeo terminando o relacionamento.

Antes do ocorrido, ele tinha cerca de 370 mil seguidores na rede social. Até a publicação deste texto, sua conta passava de 520 mil seguidores.

Yuri Lima, pai da filha de Iza, ganhou mais de 150 mil seguidores nas últimas horas após ter traição revelada. Foto: Divulgação/Mirassol

A cantora, que está grávida de seis meses, anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador por meio de um vídeo dizendo que foi traída. “Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal”, disse a cantora. O casal assumiu o relacionamento em 2022, depois que a cantora se separou de seu primeiro marido, o produtor musical Sergio Santos.

PUBLICIDADE Após a repercussão da separação, famosas como Anitta e Ana Maria Braga se solidarizaram à cantora. A cantora Anitta foi uma das que se posicionou, dizendo “sentir muito” pela situação. “Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo, porque você merece”, escreveu. Já Ana Maria Braga lamentou: “Sinto muito por você estar passando por isso nesse momento tão importante na vida de uma mulher. Mas saiba que você não está só”.

Além delas, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Giovanna Ewbank e até a cantora Maria Bethânia se pronunciaram. A irmã de Caetano Veloso publico uma foto com a cantora com a legenda: “Iza, Iza, Iza. Viva sua força e sua beleza”.

Na manhã desta quinta-feira, 11, Luana Piovani também falou sobre o caso. A atriz também aproveitou para revelar que terminou sua relação com o empresário Lucas Bitencourt.

“Eu sou boa de adjetivos, mas não sei nem como nomear”, disse ela sobre o ocorrido com Iza. “Quando nós vivemos um trauma de abandono, toda vez que passamos por uma despedida é como se reassistíssemos ao nosso abandono.”

Luana comentou que, quando vê uma mulher “virar mãe solo”, revê sua própria história. “Você vive a frustração da sua fantasia falida. E não tem ninguém que case não querendo dar certo e não fantasiando uma vida em família”, afirmou.