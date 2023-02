Zaac lança ‘Mais Uma’, quarta parceria com Anitta: ‘Não pode mexer onde está dando certo’

Zaac e Anitta querem emplacar entre os hits do carnaval 2023 e, para isso, lançam nesta quarta-feira, 15, Mais Uma, disponível em todas as plataformas de áudio. A novidade é a quarta faixa da dupla e contará um clipe, previsto para quinta, às 12h (horário de Brasília).

Para tentar alcançar todos os sucessos anteriores juntos (Vai Malandra, Bola Rebola e Desce pro Play), a música vai além do funk. Dessa vez, o hitmaker aposta em uma melodia com base sonora inédita, inspirada na onda do dembow, ritmo caribenho dançante. “Pra mim, foi um desafio fazer algo que seja tão bom quanto as nossas outras faixas juntos. É uma cobrança, sim, mas é gostosa”, reflete o cantor.

Cena de Zaac e Anitta em videoclipe de 'Mais Uma' Foto: Marcos Alonso

O gingado do ritmo é exposto no videoclipe da música, com direção de Thiago Eva, filmado em uma loja de departamentos em São Paulo. Mais uma vez, as imagens prometem muita química na atuação dos artistas.

“Tenho uma ligação muito boa com a Anitta, vou mostrando para ela e vamos alinhando até chegar na música certa. E essa é mais uma que tem a nossa vibe. (...) Nós combinamos de uma forma que nunca soltaremos nada que desagrade um ou outro”, conta o hitmaker.

Além da boa experiência na parceria e o apelo do público por novidades da dupla, o cantor considerou a grandeza dos sucessos anteriores para a escolha de Anitta mais uma vez. “Não pode mexer onde está dando bom, onde está dando certo... Time que está ganhando não se mexe, tem que deixar ganhar”, pontua.

'Mais Uma' é quarta parceria entre Zaac e Anitta Foto: Breno Galtier

Anitta também está animada com o lançamento e comenta a nova parceria: “Já virou costume e tradição eu e Zaac lançarmos música juntos. E aí encontramos essa que a gente amou, que achamos superdivertida e estamos aí em Mais Uma”.

Além da grandeza internacional de Anitta, Zaac também coleciona números expressivos, o que reforça as expectativas pelo sucesso. O artista conta com um bilhão de visualizações em seus videoclipes e mais de 580 milhões de plays no Spotify.













