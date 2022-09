Zac Efron conta ter desenvolvido insônia e depressão profunda após papel em ‘Baywatch’

O ator Zac Efron contou ter desenvolvido insônia e depressão após ter interpretado Matt Brody no filme Baywatch, de 2017.

Em entrevista publicada na revista norte-americana Men’s Health na última quarta, 7, o artista disse que a forma física do personagem o exigiu uma rotina que acabou por prejudicar a saúde.

Ele revelou que, à época das gravações, tomava diuréticos, treinava demais e comia as mesmas três refeições por dia. “Esse visual de Baywatch, não sei se isso é realmente alcançável. Há pouca água na pele. É falso, parece computação gráfica”, comentou.

Dwayne Johnson e Zac Efron protagonizaram o filme 'Baywatch', de 2017 Foto: Frank Masi/Paramount Pictures - 2017

A rotina do ator desencadeou a insônia e a depressão profunda. Segundo a revista, se as gravações terminassem à meia-noite, Efron acordava às 4h para treinar.

“Algo dessa experiência me desgastou. Eles [os médicos] atribuíram isso ao consumo de diuréticos por tanto tempo, bagunçou tudo”, afirmou ele, que só conseguiu se recuperar seis meses após o fim das filmagens.

O longa, que trouxe Zac e o ator Dwayne Johnson como protagonistas, chegou a ganhar um prêmio no Framboesa de Ouro, sátira do Oscar que homenageia os piores filmes do ano, em 2018.

À época, Johnson aceitou com bom humor a premiação na categoria filme tão ruim que você acaba gostando, escolhida por voto popular em conjunto com o site Rotten Tomatoes.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais