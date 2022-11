Zayn Malik anuncia homenagem a Jimi Hendrix com conver de ‘Angel’

Publicidade

Zayn Malik compartilhou que irá lançar uma releitura de um clássico de Jimi Hendrix neste sábado, 25. O ex-integrante da One Direction anunciou que fará um cover de Angel.

O anúncio foi compartilhado nas redes sociais do cantor nesta terça-feira, 22. No Twitter, Zayn publicou um teaser de sua versão do clássico.

O novo arranjo traz uma atmosfera de grande concerto de rock, cheio de solos de guitarra, provavelmente para referenciar uma das principais marcas de Jimi, que tinha um talento nato com o instrumento.

O Cantor Jimi Hendrix Foto: REPRODUCAO DO CATALOGO THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE

O cantor e compositor norte-americano morreu em 1970 de overdose. Angel integra o primeiro álbum póstumo do artista, The Cry of Love (1971). O último projeto musical de Zayn foi a música To Begin Again, uma colaboração com a cantora norte-americana Ingrid Michaelson, em março de 2021.