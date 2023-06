Zayn Malik publica vídeo misterioso nas redes sociais e fãs reagem à divulgação do novo single

O cantor britânico Zayn Malik, ex-integrande da boyband de sucesso One Direction, deixou os fãs curiosos na tarde desta terça-feira, 27. Após arquivar todas as suas postagens de sua rede social, o músico publicou apenas um vídeo em que aparece subindo em uma moto e ligando o motor. No comentários, a plataforma Spotify escreveu um recado misterioso: “Ei, querido. Senti sua falta”. Veja o vídeo:

O video não mostra nada além disso. O cantor também não publicou uma legenda junto com o conteúdo, o que fez com que os seguidores ficassem ainda mais exaltados com a possibilidade de um novo clipe. Na bio da página oficial, o artista deixou um link que redireciona para o pré-save da nova música, mas também sem muitos detalhes.

O cantor Zayn Malik se apresenta durante o concerto KIIS-FM Wango Tango no StubHub Center em Carson, Estados Unidos. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Em entrevista recente para a rádio britânica Capital FM, o nome do cantor foi citado pelo cantor e compositor Ryan Tedder, que afirmou que fez alguns trabalhos com o Zayn nos últimos meses, e está se preparando para a divulgação de novas faixas.