Zé Neto busca filhos de caminhão na escola e crianças comemoram: ‘Melhor dia da vida’; veja vídeo

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou um registro buscando os filhos de caminhão na escola nesta segunda-feira, 4. O cantor, que é pai de José e Angelina, contou que o ‘sonho’ do primogênito era ser recebido pelo pai dirigindo o veículo.

Ele registrou a alegria das crianças ao verem o caminhão estacionado em frente à escola. Os dois disseram ter amado a surpresa. “Esse é o melhor dia da minha vida”, comemorou José.

Zé Neto publicou um registro buscando filhos de caminhão na escola. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@chaaamanarodagem

“No volante da vida, aceleramos na direção dos sonhos dos nossos pequenos, com a família como nosso combustível e os caminhões como nossa paixão”, escreveu o sertanejo na legenda do vídeo, publicado no Instagram. O cantor possui uma frota de caminhões e um perfil dedicado a compartilhar registros dos veículos.

Nos comentários, seguidores elogiaram o gesto do artista. “Meu pai fazia isso comigo, e pode ter certeza que essas lembranças nunca serão esquecidas”, escreveu uma usuária da rede social.

Assista ao vídeo de Zé Neto buscando os filhos de caminhão na escola: