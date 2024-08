Zé Neto & Cristiano anunciam pausa na carreira para tratamento de saúde mental; veja o comunicado

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano anunciou nesta quinta-feira, 22, a suspensão de sua agenda de shows pelos próximos 90 dias.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota publicada no perfil oficial de Zé Neto no Instagram, na qual a equipe da dupla informou que o cantor enfrenta um tratamento para depressão e síndrome do pânico, e precisará de um período de afastamento.

Foto da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano Foto: Allyson Moreno/Divulgação

Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome do pânico, ao qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto e Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias. Agradecemos o carinho e compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para plena recuperação do nosso Zé Neto", diz a nota. A dupla estava escalada para se apresentar na Festa do Peão de Barretos nesta sexta-feira, 23, um dos eventos mais relevantes do cenário sertanejo. Não era de conhecimento público que o cantor tem enfrentado desafios de saúde mental.

Nota na íntegra: