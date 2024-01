Zé Neto, da dupla com Cristiano, presenteia mulher com carro de R$ 750 mil; veja fotos

O músico, que faz dupla sertaneja com Cristiano, deu uma Land Rover Discovery 2024 como um presente de aniversário adiantado para a parceira. Natália fará 33 anos no dia 7 de março.

Zé Neto atencipou a comemoração e, nas redes sociais, publicou a reação da mulher com o presente luxuoso. “Ela merece e é para ver se ela me deixa pescar amanhã”, brincou.

“Quem tem uma mulher igual à minha, [ela] não merece menos que isso. Para vocês que são maridos, que as suas esposas não mereçam menos que isso. Estou falando no sentido figurado, que nem sempre [todo mundo] tem dinheiro para comprar. Mas dê o melhor para ela”, disse nos stories do Instagram.