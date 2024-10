Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebe alta após acidente em fazenda

O cantor foi hospitalizado no Hospital Base de São José do Rio Preto, na noite de sábado, 28. Enquanto andava em UTV, veículo off-road de dois acentos, ele entrou em um buraco e caiu.

“O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José do Rio Preto... Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, relatou Natalia Toscano, mulher do cantor.