Zé Neto diz ter brigado com Anitta antes de fala que gerou ‘CPI do Sertanejo’: ‘Sou rancoroso’

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou ter se desentendido com a cantora Anitta anteriormente às declarações feitas por ele que geraram a chamada “CPI do Sertanejo”. Segundo o artista, os atritos entre os dois começaram nos bastidores de um show em Belo Horizonte e outro na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.

Conforme o relato, a cantora havia pedido o equipamento da dupla sertaneja emprestado, mas decidiu alterar a montagem “em cima da hora”. “Meu produtor disse que não era para mudar nada. [...] O que ela fez? Ela foi lá (sic) e cantou com tudo apagado, não usou uma lâmpada ‘de birra’”, comentou Zé Neto em entrevista ao programa Chupim, na rádio Metropolitana FM.

Comentário de Zé Neto sobre Anitta gerou o que foi chamado de 'CPI do Sertanejo'. Foto: Instagram/@zenetotoscanooficial/Reprodução e Bridget Bennett/AFP

O sertanejo também detalhou um problema ocasionado por um som alto tocado no camarim da dupla. “Uma pessoa da equipe dela, super mal-educada, bateu no nosso camarim. [...] Fui lá, pedi desculpa e dobrei o volume”, disse.

Durante um show em Imperatriz, no Maranhão, local em que Anitta já havia se apresentado, Zé Neto ainda descobriu que a cantora havia feito críticas à equipe da dupla. “O motorista da van disse: ‘Vocês são amigos da Anitta? Ontem ela entrou aqui nessa van e falou tão mal de vocês’”, contou.

O cantor afirmou que, a partir de então, passou a nutrir antipatia pela artista. “Aquilo ficou no coração, porque eu sou uma pessoa rancorosa”, comentou.

Apesar do relato, Zé Neto voltou a pedir desculpas pelos comentários que fez sobre a cantora durante a apresentação em Sorriso, no Mato Grosso. “Sei que um dia nós vamos ter a oportunidade de sentar, conversar e dar risada de tudo isso. Porque eu não guardo nem dinheiro, quanto mais raiva dos outros, e espero que você também não”, declarou.

Entenda o que aconteceu

Em maio do ano passado, o cantor interrompeu um show que fazia em Sorriso para tecer críticas à cantora e à Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura que é alvo constante de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta”, declarou o artista, que se referia à tatuagem íntima de Anitta.

A fala, porém, gerou o que foi chamado de “CPI do Sertanejo”. O Ministério Público passou a investigar cantores, incluindo a dupla, por cachês milionários em cidades do interior do País em que não há sequer saneamento básico.

Após a repercussão, Zé Neto chegou a pedir desculpas à artista. “Vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeio polêmicas”, declarou o sertanejo em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais