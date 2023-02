Zé Neto pede desculpas para Anitta após críticas e pretende conversar com cantora: ‘Só eu e ela’

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, pediu desculpas para Anitta após tecer críticas sobre tatuagem íntima da cantora. Ele admitiu ter errado ao fazer o comentário em uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT.

“Estava passando por um momento muito conturbado e hoje eu falo com sinceridade [que] não precisava falar isso. Estou falando de coração como um pedido de desculpas por algum possível comentário errado que eu fiz”, declarou o cantor, que estava assistindo aos desfiles das escolas de samba no Anhembi, em São Paulo. Veja a declaração neste link.

Sertanejo fez comentário inapropriado sobre tatuagem íntima da artista Foto: Lu Prezia

Ele aproveitou para dizer que quer conversar com Anitta. “É uma grande pessoa, uma grande artista, internacional, tem muita potência e muito poder”, ressaltou.”Não é nem por causa disso, mas queria meu coração livre e em paz. E vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeio polêmicas. Não sou esse cara. Sou um cara firme. Todo mundo tem seu espaço e precisa ser respeitado”, finalizou.

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, deu uma declaração em Sorriso (MT), em maio do ano passado. “Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não”. A referência do cantor foi a uma tatuagem íntima feita por Anitta.