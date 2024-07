Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde do filho, Arthur Foto: @zevaqueiro via Instagram

O músico Zé Vaqueiro, 25 anos, mandou um recado para a esposa, a influenciadora digital Ingra Soares durante o show, neste sábado, 20, que marca a retomada do artista aos palcos após a morte de Arthur, aos 11 meses, no início de julho.

PUBLICIDADE “Queria mandar um beijo para o meu amor, que tenho certeza que está assistindo em casa”, disse na apresentação no Crato, Ceará. “Você é a mulher mais incrível do mundo”, acrescentou. Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita chamada síndrome de Patau. A doença é considerada rara. Em decorrência da condição, ficou internado em um Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Fortaleza desde julho de 2023.

No início do mês, os pais anunciaram a morte do filho nas redes.

“Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós.” O show no Crato foi a segunda apresentação de Vaqueiro após se despedir do filho.