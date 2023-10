Zé Vaqueiro viaja e faz festa com família e fãs questionam estado de saúde de bebê

O cantor Zé Vaqueiro recebeu questionamentos nas redes sociais após realizar uma viagem com a família a Fernando de Noronha. Arthur, o caçula do artista, nasceu no dia 26 de julho e teve de ser internado com uma malformação congênita. A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé no dia 15 de setembro.

Nesta quarta-feira, 25, o cantor publicou um vídeo e uma nota sobre o caso e explicou que tomou a decisão em prol da saúde mental da família. Ele também atualizou o estado de saúde de Arthur. Veja mais abaixo.

Zé Vaqueiro recebeu questionamentos de seguidores sobre estado de saúde do filho caçula, Arthur. Foto: Globo/Divulgação

Zé e Ingra Soares fizeram uma festa na segunda-feira, 23, para comemorar o aniversário de 33 anos da mulher do artista. Ingra limitou os comentários no Instagram após a onda de mensagens negativas.

Outros fãs defenderam o casal na rede social. “Não sabem 1% do que eles vivem, só sabe o que é postado. O que eles vivem fora da internet, só eles sabem”, escreveu uma internauta em uma foto publicada por Zé.

O artista fez uma publicação em setembro falando sobre o significado do nome que escolheu para o filho. “Arthur significa ‘rei urso’, ‘forte’, ‘nobre’ ou ‘corajoso’. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria”, escreveu na ocasião.

Arthur nasceu com a Síndrome de Patau, condição que pode causar sintomas como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins.

Zé Vaqueiro se pronuncia sobre o caso

Na quinta, o artista explicou o motivo que levou a tomar a decisão de fazer uma viagem com a família. “A gente foi para Fernando de Noronha para não ‘endoidar’. A gente foi para Fernando de Noronha para que os nossos filhos tivessem algum momento que não fosse igual ao que a gente está tendo nos últimos dias”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

Zé pontuou que ele e Ingra avaliaram que ter um momento como esse com os filhos fosse saudável. “A gente quer receber o Arthur em casa na nossa melhor fase, da melhor maneira possível. E a gente precisa estar bem, com a saúde mental bem”, afirmou.

Ele confirmou que o filho está na UTI, mas acompanhado da equipe médica e de outras crianças. Segundo o artista, o casal possui um horário fixo para visitá-lo, já que um fluxo contante no local é proibido por conta da baixa imunidade dos bebês.

Ao final, Zé pediu desculpas pela viagem. “Isso só dá a entender que a gente não pode ter uma vida normal, [nós] temos que ser robôs, viver uma mentira. [...] Para quem entende e para quem não entende, peço desculpas”, disse. Assista ao pronunciamento:

Nos stories, o cantor também compartilhou uma nota sobre o caso. Ele atualizou o estado de saúde de Arthur e disse que o bebê está “mais forte a cada dia”. “Estamos há mais de seis meses, desde o resultado definitivo da condição congênita do Arthur, dedicados a seu tratamento. O resultado disso é o que os médicos têm chamado de ‘milagre’”, escreveu.

Leia a nota completa: