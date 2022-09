Zeca Baleiro pede a Ciro Gomes que desista de candidatura e apoie Lula com música; assista

Zeca Baleiro compartilhou em suas redes sociais, na última quarta-feira, 28, uma canção que compôs especialmente para o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Na música, o cantor e compositor maranhense, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, apela que o político ajude Lula (PT) a vencer a eleição já em primeiro turno, no próximo domingo, 2.

O artista explica para Ciro, de forma bastante singela, a importância do momento político, já que, segundo as pesquisas de intenção de votos divulgadas nas últimas semanas, o candidato do PDT não tem chances de chegar ao segundo turno das eleições presenciais.

“Meu caro Ciro, eu lhe admiro”, começa Zeca, para depois dizer que “o caso é sério e não tem mistério”, rogando ao veterano ex-governador e ex-ministro que “use o bom senso”.

A publicação recebeu vários comentários dos seguidores do cantor. “Sensacional”, escreveu um deles. “Ahhh... Gênio! Sensato e sensacional, meu poeta, meu amor”, disse uma fã. “Fantástico como a arte tem que ser”, destacou um seguidor. “Isso é que é cantada!”, brincou outro.