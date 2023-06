Zeca Pagodinho comemora show lotado nos EUA e surge em situações inusitadas no solo americano; veja

De passagem pelos Estados Unidos com a Turnê Mais Feliz, Zeca Pagodinho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 7, para comemorar que conseguiu lotar o show que fará logo mais no The Globe Theater, em Los Angeles, na Califórnia.

“De Xerém a Hollywood! A incrível história de um sambista que nasceu no Irajá, subúrbio carioca, e hoje se apresenta em Los Angeles, com casa cheia”, diz a legenda de uma foto em que o sambista carioca aparece sorridente, com o famoso letreiro de Hollywood ao fundo.

Amigos famosos do cantor se divertiram com a postagem. “Estou amando esses sorrisos!”, comentou Regina Casé. “Aí simmm!!”, falou Fábio Jr. “Eu amooooooooo”, emendou Samantha Schmütz. “Que trajetória!! Temos um registro maravilhoso. No início da carreira, Zeca nos deu uma entrevista pra revista Casseta Popular num lugar inusitado: a Vila Mimosa!”, contou Helio de La Peña.

“Minha pasta”, brincou Jorge Aragão. “O melhor que nós temos!”, ressaltou Teresa Cristina. “Amo muito”, declarou Roberta Sá. “Estrelando”, disse Evandro Mesquita. ”Você merece tudo de bom”, declarou Solange Couto.

Zeca também vai se apresentar com a Turnê Mais Feliz, em Orlando, Ft Lauderdale, Chicago, Nova York e Toronto, no Canadá. Em julho, ele seguirá para a Europa, onde fará shows em Portugal, Irlanda e Espanha.

‘Turistando’

Continua após a publicidade

Não é só do trabalho que vive o homem. Zeca Pagodinho está aproveitando a agenda de shows fora do Brasil para também se divertir. Desde que chegou aos Estados Unidos, ele vem registrando momentos de lazer nas redes sociais e divertindo seus seguidores.

O sambista carioca tem surgido em diversas situações: ‘turistando’ em São Francisco, “tomando uma gelada”, andando de metrô pela primeira vez e de patinete pelas ruas de Los Angeles.

Zeca Pagodinho curtindo São Francisco Foto: Instagram/@zecapagodinho