Zeca Pagodinho inaugura estátua em sua homenagem em Xerém

Zeca Pagodinho recebeu uma estátua em sua homenagem em Xerém, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos 64 anos, o cantor compareceu à cerimônia de inauguração neste sábado, 23, e publicou um vídeo do momento no Instagram.

Zeca Pagodinho durante cerimônia de inauguração de estátua de bronze em sua homenagem no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro Foto: Instagram/@zecapagodinho

De acordo com a Prefeitura da cidade, Zeca reside em Xerém desde 1991, e será homenageado em uma praça no bairro com o ‘Cantinho do Zeca’. A estátua de tamanho real é de bronze e foi um presente da escola de samba Grande Rio, segundo comunicado. Jessé Gomes da Silva, pai do sambista, também foi homenageado ganhando o nome de uma rua.

A estátua de Pagodinho fica situada em praça na Estrada de Xerém, esquina com a Avenida Venância, s/nº, Xerém, Duque de Caxias. Além de fãs, o eventou também contou com a presença de familiares do cantor e políticos da região, incluindo o governador fluminense, Claudio Castro (PL-RJ).

Assista ao vídeo com o momento da inauguração da estátua em homenagem a Zeca Pagodinho abaixo:

Stories publicados por Zeca Pagodinho mostram momento de inauguração de estátua e placa em sua homenagem Foto: Instagram/@zecapagodinho