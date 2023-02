Zendaya ganhará quase US$ 1 milhão por episódio na 3ª temporada de ‘Euphoria’, diz site

Zendaya ganhará quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,19 milhões) por cada episódio da terceira temporada de Euphoria, de acordo com um jornalista do site Puck News.

Segundo Matthew Belloni, que é ex-editor da revista The Hollywood Reporter, a atriz teria renegociado seu contrato com a HBO recentemente, o que a colocou “perto do clube” de artistas que ganham a quantia.

Ele afirma que outros nomes que recebem valor semelhante por episódio são Jason Sudeikis por Ted Lasso, Harrison Ford e Helen Mirren por 1923 e Chris Pratt por A Lista Terminal.

Zendaya ganhou duas vezes o Emmy de 'Melhor Atriz' por seu papel em 'Euphoria'. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Além de interpretar a protagonista Rue, Zendaya se tornou uma das produtoras executivas de Euphoria a partir da segunda temporada da série.

Ela ganhou o prêmio Emmy de “Melhor Atriz em Série de Drama” duas vezes pelo seu papel na produção, se tornando a atriz mais jovem da história a conquistar o feito.

A terceira temporada de Euphoria já foi confirmada pela HBO, mas ainda não tem previsão de estreia.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais