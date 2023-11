Nesta quarta-feira, 22, a Warner Bros. anunciou a programação de seus painéis na CCXP23. A empresa vai trazer nomes ao Brasil como Zendaya, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh.

O maior evento de cultura pop da América Latina ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. A Warner vai promover os longas Aquaman 2: O Reino Perdido, Evidências do Amor, Duna: Parte 2, Furiosa e Godzilla e Kong: O Novo Império.

Timothée Chalamet, Denis Villeneuve e Zendaya vem à CCXP 23 para divulgar Duna: Parte 2. Foto: Bridget BENNETT / AFP

A brasileira Sandy também estará na CCXP para promover Evidências do Amor, que protagoniza com Fábio Porchat. Ela e o diretor Pedro Antônio estarão em um painel na quinta-feira, 30. O longa deve estrear em 2024.

No mesmo dia, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller farão a primeira apresentação internacional do filme Furiosa, que chega ao Brasil em 23 de maio de 2024, no Palco Thunder.

O domingo, 3, terá três painéis da Warner. O diretor Adam Wingard vai falar sobre Godzilla e Kong: O Novo Império, que tem previsão de estreia para 11 de abril de 2024, e os atores Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan, discutirão a produção de Aquaman 2: O Reino Perdido, que estreia ainda em 2023, no dia 21 de dezembro.

Jason Momoa vem ao Brasil para promover Aquaman 2. Foto: Valerie Macon/AFP

O destaque do dia será o painel de Duna: Parte Dois, que terá grande parte do elenco principal do longa. Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve estarão na CCXP para promover o filme que chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro de 2024.

Serviço

CCXP23

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Local: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Ingressos e mais informações aqui.

Horário de funcionamento do evento:

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h*

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h

