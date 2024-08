Notícia

Zezé Di Camargo revela desentendimento com Lulu Santos: ‘Fez muita piada com o sertanejo’; entenda Cantor participou do ‘Sabadou’ e falou ainda sobre casamento com Graciele Lacerda; veja o vídeo. Procurado, Lulu Santos não se pronunciou e o espaço segue aberto