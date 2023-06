Zezé di Camargo faz desabafo sobre críticas a falhas em sua voz: ‘às vezes, acontece um deslize’

O cantor e compositor Zezé di Camargo fez um longo desabafo durante apresentação na noite deste domingo, 4, na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Zezé se apresentava em dupla com o irmão Luciano na festa Vila Junina quando, entre uma música e outra, falou sobre vídeos que mostram sua voz supostamente falhando em uma apresentação recente. Essas imagens viralizaram na internet.

“Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano”, disse.

Zezé disse ainda que “as pessoas usam muito isso nas redes sociais para sacanear a gente”. Segundo a análise do cantor, isso acontece porque sites estão atrás de cliques.

“Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele (sic) coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira”, continuou.

O sertanejo disse que isso atinge a maioria das pessoas famosas e soltou um palavrão para definir quem, segundo ele, faz esse tipo de postagem.

Continua após a publicidade

“Desculpe o palavrão, mas é um filho da p... que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo”, finalizou Zezé, para um público atento.

Em novembro de 2022, após as eleições presidenciais, Zezé teve sua conta no Twitter suspensa. Na mesma época, os perfis do pastor André Valadão e da deputada federal Carla Zambelli (PL), todos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também foram retirados do ar.

Na época do bloqueio, a assessoria do cantor disse à revista Quem que se tratava de uma conta antiga de Zezé, já sem uso, e que ele havia sido vítima de hackers.