Zilu Godói admite que é fã das músicas do ex-marido, Zezé Di Camargo: ‘O cara é um talento’

Mesmo quando uma música da dupla é reproduzida em rádios ou eventos, Zilu faz questão de frisar que não se incomoda. “Deixo tocar”, afirmou.

Apesar de alguns amigos demonstrarem certa apreensão ao colocar músicas de Zezé Di Camargo em sua presença, Zilu esclarece que também é fã do trabalho do artista. “Eu vou para festas com meus amigos, eles ficam meio desconfiados. ‘Zilu, a gente pode colocar a música para tocar?’. Cara, eu também sou fã. Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e que eu ouço no meu carro. Eu tenho a coleção”, revelou.