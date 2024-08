Zilu Godói: Filha fala sobre reação da mãe com chá revelação de Zezé Di Camargo

Graciele e Zezé estão juntos desde 2014. O casal anunciou a gravidez em julho, após quatro anos de tentativas de fertilização. A noticia foi compartilhada nas redes sociais do cantor, com a legenda: “Nosso milagre”.

“Houve tempos em que eu me sentia perdida sem saber qual seria o próximo passou ou se realmente deveria dar o próximo passo”, contou Graciele no vídeo. “Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme”.