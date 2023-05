Gil do Vigor vai dar aulas gratuitas de matemática para o Enem no Youtube; entenda novo projeto

Gil do Vigor anunciou que dará aulas gratuitas de matemática no Youtube para ajudar candidatos que sonham em ingressar numa instituição de ensino superior por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em sua estreia na plataforma, o economista vai lançar o quadro Matemática do Vigor.

A primeira aula do canal será lançada no dia 5 de junho, data em que abrem as inscrições para o Enem 2023. A ideia do projeto é dar acesso às pessoas que não têm condições financeiras de pagar um curso particular.

O economista usou suas redes sociais nesta terça-feira, 30, para contar a novidade. “Meus vigorosos e vigorentos, eu estava muito ansioso para compartilhar essa novidade! Vocês sabem que o ENEM está chegando e que essa é uma fase importante para muitos estudantes, certo?! Então eu queria de alguma forma usar os meus conhecimentos e a minha formação para ajudar vocês a vigorarem nas provas”, começou ele, no texto de uma foto publicada no Instagram, em que aparece sentado à mesa de uma sala de aula.

“Preparei esse material com muito carinho e cuidado. Teremos aulas de matemática de uma forma bem didática e divertida, para que vocês saiam confiantes e motivados para encarar qualquer desafio, visse? Fiquem de olho, que dia 05/06 estreia o meu canal Matemática do Vigor no Youtube!! Espero poder inspira-los e ajudá-los. VIGORA!”, finalizou.

Morando nos Estados Unidos para conclusão de doutorado na Universidade de Califórnia, Gil do Vigor esteve no Brasil para gravar parte das aulas e deve voltar ao país em junho para elaboração das restantes.

Mais de 40 aulas e apostila online

Serão mais de 40 aulas em que Gil resolverá questões dos mais diferentes temas da Matemática preferidos pelo exame e os assuntos que mais caíram nos últimos cinco anos, como razão e proporção e trigonometria. Ainda é planejada distribuição gratuita de apostila online com 200 exercícios para prática.

O economista, que é defensor das cotas, veio de escola pública e se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Enquanto esteve confinado na casa do Big Brother Brasil, em 2021, ele revelou que precisou estudar por conta própria para ingressar na instituição e foi o primeiro da família a cursar uma universidade.

‘Vamos estudar, colocar a educação como nossa prioridade’

Nos stories, Gil também falou sobre o projeto, confessando que é um sonho poder um dia ser lembrado por algo importante que fez.

“Queria deixar a minha marca. Lembro das nossas perdas tão importantes e significativas da música, da da arte e da cultura, pessoas que vão ser lembradas para sempre por nós, e fiquei pensando que também gostaria de daqui a anos, depois da minha passagem por essa Terra, ser lembrado por alguma coisa legal que fiz. Fiquei pensando como poderia contribuir de uma maneira significativa. Pensei que essas aulas vão ajudar muito”, disse.

Depois, Gil destacou a importância do estudo: “Confesso que é a minha primeira experiência, então não esperem a perfeição, as melhores aulas, mas prometo que estou fazendo esse projeto com muito carinho. Volto para o Brasil em junho para gravar mais aulas. E eu sei que com o tempo, vou melhorando. Daqui a um ano, dois, as aulas vão ser muito melhores. Espero, do fundo do meu coração, que eu ajude, nem que seja um pouquinho, porque sei que a gente sonha e é tão difícil encontrar um meio para que a gente realize aquele sonho. Gente, vamos fazer o Enem, vamos estudar, colocar a educação como nossa prioridade”.

Foto: Instagram/@gildovigor

Seguidores comemoram a iniciativa

A iniciativa foi bastante elogiada por amigos famosos e seguidores. “Oxi! Vou perder não visse!? Tenho 6.2 e tô com todo gás pra fazer o Enem”, comentou uma fã do ex-BBB. “Já sou graduado e pós-graduado mas não vou perder essas aulas por nada. Quero vigorar muito”, falou um seguidor.

“Obrigado, Gil, vai me ajudar muito. Estou no terceiro ano do ensino médio e muito preocupado com o Enem, em não conseguir uma nota suficiente. Tendo em vista que, matemática é uma das matérias que mais pontua, assistirei às aulas com muito entusiasmo. Sou de escola pública (PA) e não estou fazendo cursinho, porém me esforço para compensar e tentar tirar uma nota suficiente para entrar na UFPA para cursar Direito”, confessou Breno Cardoso.