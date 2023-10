5 restaurantes pet friendly imperdíveis em Campos do Jordão

Se você for viajar para Campos do Jordão, na serra paulista, precisa conhecer estes 5 restaurantes com o seu pet. Eu e a Ella vistamos todos e assinamos embaixo. A comida é boa, o espaço é super agradável, eles adoram receber os pets e foram treinados pela Universidade Pet Friendly. Ou seja: dá para confiar. Agora, é só você saber conduzir bem o seu pet e aproveitar ao máximo a vida ao lado dele.

Ella no Ludwuig. Foto: Cris Berger

Ludwig

O Ludwig fica em uma casa feita de pedras e tem um jardim de araucárias e chafariz. O som da água relaxa, as mesas são postas de forma irretocável, eles fazem um fondue de queijo fiel à receita suíça e os pets ganham almofadão, água fresquinha e petiscos. A varanda pet friendly é coberta.

Bonanza Grill

Sua única preocupação deve ser escolher um dia de tempo bom porque a vista da varanda do Bonanza Grill para a serra da Mantiqueira é fabulosa. Da parrilla saem grelhados bem preparados - espere comer divinamente. Os pets podem se acomodar embaixo da mesa que é alta. Aos finais de semana e feriado tem música ao vivo. O atendimento é gentil e ágil, eles são super profissionais.

Ella no Bonanza. Foto: Cris Berger

Estação Toriba

Deu vontade de comer um lanche gourmet? Então, vá para a Estação Toriba, onde um charmoso vagão datado de 1920 faz parte do cenário. As mesas pet friendly ficam na varanda coberta, que tem uma vista encantadora para a Mantiqueira. Também vale chegar para ver o pôr do sol e o céu colorido e comer um docinho acompanhado de um chocolate quente.

Ella no Estação Toriba. Foto: Cris Berger

Dona China na Horta

Imagine almoçar dentro de uma estufa de plantas! Essa é a proposta do Dona Chica na Horta, restaurante do chef Anderson Oliveira, que fica no bairro dos Mellos. Você pode sentar em qualquer mesa com o seu pet e também relaxar nos sofás que ficam na entrada. Para os humanos, pratos feitos com ingredientes locais e com hortaliças colhidas da estufa. Para os pets, cardápio em três tempos com entrada, prato principal e sobremesa. Fofo, né?

Ella na estufa do Dona Chica na Horta. Foto: Cris Berger

Tainá-Kan

Dentro do Tarundu está o restaurante Tainá-Kan, que serve pratos da cozinha mediterrânea. Você pode almoçar nele e aproveitar as aventuras do parque (tirolesa, arborismo, cavalgadas, patinação...) ou simplesmente ir para desfrutar da sua decoração rústica e aconchegante, do calor da grande lareira e do verde que entra pela janela. Há uma seleta carta de cervejas e vinhos.