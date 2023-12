82 mil pets adotados

Não sabemos a data de aniversário da cachorrinha sem raça definida Francesca. Apenas temos o relato de que foi encontrada dentro de um saco de lixo no bairro de Interlagos, em São Paulo, no começo do mês de agosto de 2023.

Do outro lado da cidade, a designer Suely Ishigami lutava há um ano e meio pela vida de seu cão Beethoven, que havia sido diagnosticado com um câncer maligno e amputado a pata dianteira.

No dia 19 de setembro, o Beethoven não resistiu e faleceu. No dia seguinte foi a vez da Estopinha, do comportamentalista animal Alexandre Rossi, partir.

Talvez eu esteja apenas ligando os fatos, mas fiquei emocionada ao ver o Dr Pet, como é conhecido o Alexandre, com a Fran, que foi devidamente adotada pela Suely após o falecimento do Beethoven.

Enquanto eram fotografados, no evento de comemoração aos 15 anos do programa "Adotar é Tudo de Bom", da Pedigree, o mundo parecia um lugar melhor.

A Estopinha, o Beethoven e a Francesca tiveram a sorte de encontrar um lar, assim como a Ella, minha sharpei, que nasceu com uma má formação congênita e não pode ser vendida. E junto deles podemos citar os 82 mil pets que ganharam uma vida feliz através do trabalho árduo do programa de adoção, que visa capacitar as ONGS a fazerem o resgate dos animais e conduzirem-os para uma família adequada.

Continua após a publicidade

Leilão do bem

No dia 6 de dezembro, o hotel Pullman Ibirapuera abriu suas portas para receber personalidades do esporte, da moda e da arte e promover um jantar com leilão para angariar fundos e pagar a castração de cães de rua. No final da noite os lances somaram 42 mil reais, que representam 210 castrações e, de forma progressiva, menos 1.800 animais em situação de perigo nas ruas, a cada ano.

Nós estivemos presente no evento, pois somos assessores pet friendly do projeto Better Cities for Pets que busca construir cidades mais amigáveis aos pets e, com isso, também combater o abandono e promover a posse responsável.

Presenças pet

Nos meio de tanta gente importante, a Ella dividia a presença pet com a cachorrinha Lara do leiloeiro Fábio Zukerman, que comandou as arrecadações do evento. E, claro, com sua convidada Fran. Sem esquecer, que a ex -modelo e apresentadora de televisão Gianne Albertoni estava sentada na sua mesa.

Continua após a publicidade

Nos dias 19 e 20 de setembro foi com o coração apertado pelas mortes do Bee e Topa, como eram carinhosamente chamados, que demos uma série de treinamentos para restaurantes, hotéis, condomínios, shoppings e escritórios, promovidos pela Mars Petcare. Portanto, alguns meses depois, ver o Alexandre, que perdeu a Estopinha, abraçar a Fran, irmã do Beethoven, é a comprovação de que o amor é um legado e que por mais que as despedidas doam, temos que seguir adiante.