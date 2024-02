A ideia de escrever um livro foi amadurecendo na minha cabeça ao longo dos anos, só não sabia como escrever. Eu não queria simplesmente contar a história da Julieta, apesar de achar necessário fazer um contraponto ao Marley & Eu, um livro que li duas vezes e assisti ao filme incontáveis vezes. A história do Marley é tocante, mas eu me preocupava demais com a graça que as pessoas encontravam em suas travessuras. Via muita gente pegando cachorro e colocando o nome de "Marley", como se esperasse por travessuras para que postassem nas redes sociais e ganhassem "likes". Minha ideia de fazer um contraponto partiu do meu interesse em estudar comportamento canino ANTES de pensar em trazer um cão para dentro da minha casa, justamente para que ele não se comportasse como o Marley. Porém, eu não queria que fosse um livro técnico, sobre adestramento, até porque eu nunca fui, não sou e não pretendo ser adestrador. Queria que fosse um livro fácil, descontraído e despretensioso. Meu objetivo era apenas alertar as pessoas, de uma maneira muito sutil, sobre o que estamos fazendo com nossos cães, humanizando-os a ponto de ignorar suas reais necessidades enquanto espécie, porém eu não considerava minha história com a Julieta tão especial assim a ponto de querer publicar um livro. O que mudou tudo foi quando ela ficou paraplégica, aos 9 anos, e foi ali que eu decidi contar tudo, pois as mudanças que sua paraplegia incutiu na minha vida mereciam ser compartilhadas. Basicamente (e ironicamente), sua paraplegia fez minha vida andar e perder o medo de ser pai de humanos. No fim das contas, toda a história dela se tornou muito especial, recheadíssima de entrelinhas, que atinge em cheio quem ama cachorros e também se interessa por autoconhecimento. Acabou se tornando uma história transformadora e inspiradora para muita gente.

2.) Quanto tempo levou para escrevê-lo? Como era a rotina de escrita?

Levei cerca de 2 anos, entre o rascunho e a primeira revisão feita pela editora. Eu escrevi a esmagadora maioria deste livro em apenas 2 meses atípicos com um grande hiato entre eles. No primeiro mês após ela ter ficado paraplégica, em junho de 2021 e no primeiro mês após minha filha ter nascido, em fevereiro de 2023. Acredito que foram os dois acontecimentos mais importantes, que me trouxeram inspiração e energia. Todos os outros meses foram usados para incluir ou acertar detalhes.

3.) Você sempre escreveu? Foi desafiador escrever um romance? Teve uma editora te guiando?