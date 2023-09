Como é o espaço pet no rooftop do Eldorado

A Ella (minha filha pet) foi a primeira cachorra a colocar as patinhas no novo espaço pet do shopping Eldorado, na zona oeste da capital paulista. Localizado no rooftop e relativamente perto da praça de alimentação dos humanos, pois ambos ficam no terceiro andar, tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Devidamente protegido com vidro, não é um risco para os pets. Essa foi a primeira observação que eu fiz.

Espaço Pet do shopping Eldorado. Foto: Cris Berger

O verde das árvores do Jardim Europa somado à imensidão do céu, fazem dele, uma das partes mais cobiçadas do shopping - onde a entrada é exclusiva para o público bem acompanhado de seus cães. Veja só, quem diria? Temos a melhor parte.

Vista do rooftop. Foto: Cris Berger

Fomos conhecê-lo no domingo, dois dias antes da inauguração oficial. Logo que você passa a porta, que dá acesso à área externa em que não há proteção para a chuva, portanto, é um programa para ser feito nos dias de sol, seus olhos deparam-se com o horizonte largo, afinal, você está acima de tudo: da cidade, dos carros, do barulho e da movimentação. O primeiro pensamento é: que lugar bonito!

Bancos para sentar. Foto: Cris Berger

As paredes e o chão são pretos e os móveis em tons claros foram desenhados de forma autoral e exclusiva. Rapidamente, dá para perceber que um escritório de arquitetura desenhou cada cantinho. Realmente, ele seduz e remete ao luxo descontraído dos rooftops de Manhattan.

A proposta do local é ser um local de convívio entre humanos e pets, algo que o shopping tinha carência em oferecer. Mesmo que a condição climática deva ser levada em conta, nos dias de temperatura amena, o espaço é deslumbrante.

Para os pets

Há um ponto de hidratação, saquinho cata caca e lixeira. Sofás baixos para os pets se deitarem e relaxarem. Como a imagem mostra: a Ella adorou.

Área de relax dos pets. Foto: Cris Berger

Ainda está confusa a equação de mesas para comer ao lado de aparelhos de agility.

Aparelho de agility. Foto: Cris Berger

Certamente, com o tempo, isso será melhor resolvido. Também faz parte do projeto ter um aplicativo para que pedidos sejam feitos no espaço e entregues pelos restaurantes e lanchonetes cadastrados. A previsão é que este serviço esteja disponível desde a data de abertura. Neste começo, o Espaço Pet estará aberto entre às 11 e 19 horas de segunda a domingo.

Mesas, cadeiras e ombrelones para fazer as refeições. Foto: Cris Berger

"A chegada do Espaço Pet tem como propósito ser uma opção de passeio e lazer para toda a família. A gente recebe pets em nosso shopping há uma década, e entendemos a importância de ter um local próprio para receber essas famílias, em um ambiente que fosse especial, com uma vista privilegiada, e próximo da Praça de Alimentação", explica Bettina Quinteiro, superintendente do Eldorado.

Restaurantes e cafés pet friendly

Nos dias de chuva há a opção de comer em outros restaurantes e cafés, que ficam na parte interna do shopping, como o Coco Bambu, especializado em peixes e frutos do mar. Inclusive, para acomodar melhor os pets, eles movem a divisória de vidro.

Mesas do Coco Bambu. Foto: Cris Berger

O importante é que os pais de pets ganharam 300m2 em uma área nobre do shopping para desfrutar com seus filhos cães. E isso é sinal do quanto o público pet representa para o Eldorado, que foi o terceiro shopping inaugurado em São Paulo e há 10 anos posiciona-se como pet friendly, mesmo que de forma tímida, mas pelo que tudo indica, com vontade de acertar. Vale um voto de confiança e a nossa presença. Voltaremos.