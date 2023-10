Ella, embaixadora pet da Restaurant Week, faz sua avaliação

A Restaurant Week, que oferece entrada, prato principal e sobremesa com preços fixos, chega a sua 31ª edição na capital paulista, vai até 5 de novembro e tem interessantes restaurantes pet friendly para você ir com o seu pet. Nós fomos em quarto, então inéditos no nosso portal, e vamos dividir com vocês. Afinal, a Ella é embaixadora pet da RW e precisava usar seu faro de repórter. Eu, Cris Berger, sou sua ghost writer.

Cantón

O Cantón, no bairro de Moema, entrega o estilo de culinária chifa que remete aos imigrantes chineses no Peru, os quais cozinhavam usando os ingredientes andinos, mas da forma como faziam na China. O resultado dessa mistura de técnica milenar com sabores andinos você vai encontrar no seu cardápio nada menos do que irretocável. O espaço pet friendly fica na varanda, que é coberta por um toldo, portanto, você pode cogitar para dias de chuva fraca, não há proteção nas laterais, sendo assim, uma tempestade vai molhar o chão e consequentemente seu pet. A decoração interna, com o imenso dragão preso no teto, é deslumbrante. No deck externo há sombrinhas e luminárias onde o vermelho, verde, dourado e branco deixam o cenário colorido e enigmático. O Cantón entrou nessa edição da RW com o menu de almoço, de segunda a sexta, das 12h às 16h e custa R$68,90 por pessoa.

Nós pedimos o rolinho de camarão de entrada: uma fritura gostosa, mas nada de outro mundo. Como prato principal, pedimos o Lemein Karage, que é preparado no wok e leva macarrão, legumes, frango, arroz de abacaxi e amendoim. Como eu não como frango, substituí por peixe. Quer saber a nota que eu dou? Dez! O Curry Cremoso em que a carne é o destaque tem cogumelos Paris, palha de harumaki, arroz de abacaxi e amendoim na receita. Igualmente maravilhoso, segundo depoimento. As sobremesas, que foram devidamente compartilhadas, não ficaram atrás, a cheesecake de morango com sorbet de matcha estava tão divina quanto o choco cream recheado de doce de leite. Uma confissão: como eu cheguei bem antes do meu acompanhante, pedi um ceviche clássico para amenizar a fome e já fiquei fã da casa. No meu retorno, que certamente acontecerá, vou provar o pisco sour.

Forneria Maiori

A Forneria Maiori fica em uma casa no bairro do Itaim, travessa da Avenida Santo Amaro. Na calçada há banquetas altas junto de um balcão e por um minuto você chega a pensar que ali será a área pet friendly, mas para nossa alegria descobrimos que nas mesas do salão interno os pets são aceitos. Portanto, não importa a condição climática, o almoço ou jantar estão garantidos. Os lugares perto da porta principal são os mais indicados para sentar com os pets, que ficam bem acomodados entre a mesa e a parede. É muito importante saber escolher o melhor lugar para acomodar nossos cães e não incomodar o trânsito de pessoas, do garçom e, inclusive, de outros cachorros.

O simpático Patrick é quem atende as mesas, com o apoio de garçonetes, e apresenta a proposta da casa italiana, a qual oferece de entrada os antepastos expostos na mesa que fica ao lado dos pães de fermentação natural. Cuidado para não exagerar aqui e perder o apetite para o que vem a seguir. À noite o cardápio da RW (R$89,90 por pessoa) oferece pizzas e no almoço massas (R$68,90 por pessoa). Nós provamos a redonda de burrata que é feita dentro das normas da Itália - você já pode concluir quão maravilhosas são, né? Para finalizar escolha entre a pizza doce e o pudim com calda de limão siciliano e doce de leite argentino. Não conseguimos comer tudo e saí de lá com uma caixinha cheia de pizzas e meu jantar do dia seguinte garantido. Conclusão final: comida boa e farta, atendimento atencioso e ambiente acolhedor.

Casa Pame

E eu que deixei de ir na Casa Pame (depois remarquei) porque chovia muito. Nos dias de tempo bom, você pode cogitar as mesas do parklet para sentar, apesar de eu achar que o trânsito e consequente barulho da rua Pinheiros pode ser demasiado. A varanda totalmente coberta e charmosa, com mesas e sofazinhos, é como se fosse um salão interno. Portanto, não adie o programa como eu fiz porque agora você sabe que dá para ir com qualquer condição climática. Apenas lembre-se que o espaço é pequeno, o que nos leva a falar: seu pet deve gostar de outros cães, pois estará bem próximo deles e também ser tranquilo.

O forte da casa são os pães. Não, corrigindo: são os pães, as massas e os doces. Antes da entrada ser servida, nós recebemos uma cesta de pães de fermentação natural com um potinho cheio de pasta de homus. Só aqui eu já seria uma pessoa muito feliz. No meu de almoço (R$54,90) vem uma bruschetta grande com queijo e tomate e aqui vale uma pausa: o molho de tomate pomodoro da casa e o pão são de levitar. A salada de entrada do menu da noite (R$69,90) com quinoa, brie e amêndoas ganhou um espaço no meu coração. Eu pedi o filé de peixe com crosta de castanhas, purê de batata baroa (muito bom) e legumes e dei garfadas no fettucine do prato vizinho. Então, conclui: aposte nas massas e pães, pois são a expertise da cozinha. E, agora, senhores, o que fez eu fechar os olhos ao dar a primeira mordida: o pastel de natas que faz parte de ambos os menus, do almoço ou jantar, é uma explosão de sabores, entra na categoria: volte, volte sempre que puder.

Ada Makan

Eu sei que é clichê, mas é inevitável dizer que uma ida ao Ada Makan, localizado no bairro da Vila Madalena, nos leva à Indonésia e isso que eu nem estou falando do cardápio inspirado na culinária do sudeste asiático. Era uma deliciosa noite primaveril, em que o melhor lugar para sentar seria nas mesas ao ar livre. Logo ao entrar no restaurante e ver a pequena varanda externa, me senti feliz, pois o cenário era envolvente com plantas e luminárias de luz amarela. Eu já estava feliz de sentar ali com a Ella, inclusive, fiz uma foto, mas resolvi dar uma espiadinha no terraço dos fundos. O que era bom ficou ainda melhor e um dos motivos foi que o samba do bar do outro lado da rua não chegava nesse recanto. Pronto, "joguei âncora" no sofazinho com vista para o grafite lindo de uma mulher indonésia e fui namorar o cardápio.

Quando o Bruno veio à nossa mesa, eu já tinha escutado parte da sua história, contada para os comensais vizinhos e estava 100% inserida no ecossistema da casa. Ainda assim, foi ótimo saber que Ada Makan quer dizer "tem comida" no idioma bahasa. E no caso deste endereço paulistano, é uma afirmação e não a típica pergunta feita na Indonésia quando as pessoas chegam no restaurante fora do tradicional horário do almoço.A garçonete sugeriu que eu colocasse a Ella em cima da almofada do sofá, ao meu lado, e a cada minuto que passava a experiência ia melhorando.

Para beber pedi o refrescante gin da casa que leva maxixe: muitas palmas a ele. O menu RW (R$109,00) começa com o peixe banana, que nada mais é do que uma tostada de banana da terra bem crocante com tartar do peixe do dia e maionese da casa (passe o dedo no prato e raspe a maionese que ficar nele). Levitei. Sério, que entradinha incrível. Talvez o único defeito é que era só uma e eu teria comido várias tostadas. Eu esperei o prato principal com todas as expectativas do mundo e não saí decepcionada, pois o camarão e erva doce cozidos em molho de vinho branco e, veja bem, servido com colher, é uma continuação da perfeição. Eu que não sou muito fã de chocolate branco me rendi a sobremesa que leva ele e flor de rosela. As porções não são super bem servidas o que me deixa uma brecha para dizer aproveite e peça mais alguma coisa do cardápio, afinal, se você gosta de comer bem, com certeza vai querer desbravar mais do menu do único restaurante de comida da Indonésia de São Paulo que foi, inclusive, reconhecido pelo Consulado do país.