Hospedagens pet friendly em São Paulo

Este ano o dia sete de setembro cai em uma quinta-feira e, com isso, ganhamos um feriadão. Sim, quatro dias para sair da rotina, relaxar, se divertir e respirar novos ares na companhia dos nossos pets. Não é uma maravilha? Já guarda essas dicas para os demais feriados, finais de semana e férias.

Cris e Ella na varnda do hotel Surya-Pan. Foto: Cris Berger

Confira 4 hospedagens na serra e interior de São Paulo para ir com o seu cachorro, afinal eles fazem parte do Guia&Universidade Pet Friendly, ou seja, você pode confiar, pois há atividades para os pets, o café da manhã é pertinho deles, que tem acesso à todas as áreas sociais.

O hotel Surya-Pan em Campos do Jordão é um sonho. Além da paisagem ser nada menos do que deslumbrante, tem gramados gigantescos e trilha de 8 km dentro do hotel para os pets mais animados.

Vista para a Pedra do Baú do hotel Surya-Pan. Foto: Cris Berger

Os gramados e piscinas do hotel Surya-Pan. Foto: Cris Berger

E os que gostam de nadar, podem contar com um lago e duas piscinas: uma rasa e outra funda. O café da manhã acontece no casarão e os pets são bem-vindos. Há 3 tipos de acomodações: os quartos, os bangalôs e os próximos da área social. Eu gosto muito das suítes Bem Viver, que têm uma vista espetacular para a Pedra do Baú. Algo realmente de tirar o fôlego.

Ella na suíte 29 com lareira e uma vista incrível para a Pedra do Baú. Foto: Cris Berger

Além do mais, há todas as atrações da Mantiqueira para você curtir quando quiser sair do hotel. Baixe o e-book Guia Pet Friendly Campos do Jordão e Alta Mantiqueira para saber quais são os melhores, passeios e restaurantes.

A pousada Encanto da Bocaina fica em uma das regiões mais bonitas do estado paulista: a Serra da Bocaina. São apenas três chalés incrustados na natureza com rede na varanda, roupão e lareira ao pé da cama.

Chalés com varanda e rede rodeado de verde. Foto: Cris Berger

Dentro dela há o bistrô Pirilampo, onde o Wilson prepara ótimos pratos. O café da manhã é cheio de delícias caseiras e disposto no balcão de forma primorosa.

O buffet de café da manhã do Encanto da Bocaina. Foto: Cris Berger

Há muitas cachoeiras e trilhas pelas redondezas. Não faltarão atividades para você se divertir com o seu pet. Inclusive, na Fazenda Lageado os almoços são feitos no fogão a lenha.

O fogão a lenha da Fazenda Lageado. Foto: Cris Berger

Perto dela está o vilarejo de São José do Barreiro com fachadas centenárias, personagens bucólicos e uma praça típica das pequenas cidades do interior. Vale dar um passeio sem pressa e mergulhar na vida simples e prazerosa do interior.

A praça e igreja de São José do Barreiro. Foto: Cris Berger

Os personagens ilustres de São José do Barreiro. Foto: Cris Berger

Imagine um grande sítio com muito verde e um lago. Acrescente uma piscina climatizada, ou seja, possível de ser utilizada o ano todo, stand up paddle e pedalinhos no lago, espaço de agility e trilha. Na pousada Gaia Viva os pets devem ficar sem guia e têm acesso a todos os locais.

Piscina climatizada da Gaia Viva. Foto: Cris Berger

Há um veterinário presente e serviço de banho e tosa. As refeições têm horário fixo e são servidas na casa que fica ao lado da fogueira, onde no final de tarde todos se reúnem para confraternizar. Também há bolo caseiro no meio da tarde.

Lago com pedalinho e stand up paddle da Gaia Viva que os cachorros gostam de nadar. Foto: Cris Berger

São 13 quartos espalhados pela propriedade. A atração se limita à ela, não há nada nas redondezas, então, vá para seu pet correr e nadar. Muito querida pelos pais de pets de cães com energia extra, está sempre lotada.

Trilha dentro da Gaia Viva que leva ao lago. Foto: Cris Berger

São quase três horas de viagem até a pousada Pegada da Onça. Quando você chega, cruza a porta principal e entra, pensa que valeu cada segundo do trajeto. A natureza é o principal cartão postal, o verde nos abraça e no meio da vegetação quase intocada pelo homem, há casinhas coloridas à beira do lago.

As casinhas coloridas da Pegada da Onça debruçadas no lago. Foto: Cris Berger

Também uma piscina com água da cachoeira, outra aquecida, sala de ginástica e de jogos e um casarão com lareira. Perto dali tem a Cachoeira do Chá, mas dentro da Pegada há uma trilha e queda d'água.

O café da manhã também ser servido no quarto da Pegada da Onça. Foto: Cris Berger

O conforto dos quartos é um dos pontos altos: ofurô e lareira com salinha. Todos bem decorados e com vista para o lago e o paredão verde. O café da manhã é à francesa e a cozinha funciona o dia todo com opções de petiscos, pratos principais e drinks. A suítes Onça e Tamanduá têm piscina própria com borda infinita.