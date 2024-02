Desde 2015, o mercado pet friendly desponta nas principais capitais do Brasil com ênfase na cidade de São Paulo e alguns municípios turísticos. Apesar da imensa evolução que o setor passou, vivemos um verdadeiro caos. Ironicamente, isso é bom. Fazendo uma analogia: saímos da poça de água parada e chegamos na tempestade em mar aberto. Chegou a hora de saber navegar.

PUBLICIDADE De um lado, temos os locais que dizem ser pet friendly, mas recebem mal os clientes com pets. Do outro, os tutores de cães que perderam o bom senso e agem como se fossem os donos do mundo. O que eles têm em comum? Não querem aprender e, na realidade, isso é o que mais me preocupa. Entretanto, o tempo cumprirá seu papel de ajustar todas as coisas e, inevitavelmente, estabelecimentos e pessoas se darão conta que conhecimento e educação são libertadores. Utopia? Talvez. Porém se não dermos um voto de confiança à evolução do mundo e pensar que as coisas podem melhorar, só nos resta apagar as luzes e ir embora. Sendo assim, é melhor ficar e ajeitar a casa. O profissionalismo que falta

Os estabelecimentos, que por ingenuidade ou achar besteira ter uma assessoria sobre com receber cachorros, tendem a achar que basta colocar um pote de água coletivo (mal sabem que água parada e compartilhada por vários cães é um grande transmissor de giárdia) e utilizar as mesas da calçada. Grande engano, pois o público não aceita mais isso.

Sair em dias extremamente quentes - quando o ar condicionado não é apenas um conforto e, sim, necessidade - frios ou com chuva é uma façanha, afinal, poucos oferecem mesas úteis em qualquer condição climática.

No caso de hotéis, o absurdo se dá pela limitação do porte de cães, apenas os pequenos têm acesso, e devido a proibição que circulem pelo hotel, ou seja, é quase uma "prisão domiciliar", pois nada é permitido, além de ficar no quarto.

O comportamento que nos atrasa

É de conhecimento geral que muitos cães deixaram de ser meros animais de estimação e ganharam o posto de filhos. Até aí tudo bem. O que não pode acontecer - e está ocorrendo - é a falta de limites de alguns tutores, que simplesmente ignoram o vizinho e agem como bem entenderem.

No final de semana passado, eu fui a um restaurante pet friendly com a Ella (minha filha pet) e tinha um cachorro latindo sem parar. Era um latido agudo, que incomodava. Resolvi levantar e investigar o motivo daquele cão latir constantemente e descobri: um passarinho em busca de restos de comida. O tutor do cachorro puxava sua guia e mandava ele parar de latir, mas é óbvio que não surtia nenhum efeito. O que ele deveria ter feito? Trocado de mesa ou levado-o para dar uma volta: tirado seu cachorro do gatilho. O que ele fez? Nada. Deve ter pensado: "ah, cachorro late mesmo". O certo? Adestrar este cão, caso seu tutor deseje frequentar locais com outras pessoas e animais e agir com respeito pelos demais.

PUBLICIDADE Também, recentemente, em um estabelecimento da serra da Mantiqueira, uma cliente colocou seu cão em cima da cadeira e o deixou comer no prato do restaurante. O episódio foi reportado para a vigilância sanitária por outro cliente, que ficou indignado ao presenciar a cena. Resultado? A área pet friendly, que ficava na parte de dentro, passou a ser no jardim. E mais uma vez, os bons pagarão pelos maus, pois no inverno é o frio que nos espera, por mais que haja aquecedores e mantas. Sem falar nos dias de chuva: é óbvio que o toldo não dará conta. Em outras palavras: menos um bom local na nossa lista para almoçar ou jantar com nossos pets. Revolta necessária Não há mudança sem protesto. O público pet de São Paulo não está calado e já não aceita o pior, a sobra, o que ninguém quer e isso é ótimo. Como o movimento pet friendly por aqui acontece desde 2015, quando o IBGE divulgou e a Veja publicou na capa: "há mais animais de estimação nos lares brasileiros do que crianças". Antes, ser aceito era motivo de comemoração. Hoje, queremos saber como, onde, o que há para nós. Os estabelecimentos terão que apostar em hospitalidade e segurança.

